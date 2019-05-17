习近平强调亚洲的开放与包容，在韩国“互相矛盾”. May. 17, 2019 07:44. by 尹完準 zeitung@donga.com. 15日上午10点半（当地时间），中国北京国家会议中心二层，与中国国家主席习近平一道走入亚洲文明对话大会开幕式的领导人，不是来自亚洲国家，而是希腊总统普罗科比斯·帕夫洛普洛斯。柬埔寨、新加坡、蒙古国领导人紧随其后。 “这是为了显示西方文明的源流和中心是希腊，亚洲文明则是中国。”北京当地文化业内人士这样评价。 习主席在开幕式主旨演讲中针对美国说：“以自己的文明优越为由，企图改造和替代其他文明是愚蠢的。”美国把中国规定为在文明和意识形态方面斗争的战略竞争者。在贸易协商过程中，美国连法律都要求改变，在习主席眼里分明是威胁。 面对西方的批评，习主席选择了亚洲的团结。他在30分钟的主旨演讲中45次提到“亚洲”，强调“亚洲命运共同体”。以前，习主席就一直提倡人类命运共同体建设。这让我想起了北京大学国际战略研究院院长王继思的一段演讲。他指出，“没有敌人，如何建立共同体”，“人类命运共同体只有在地球人与外星人对抗时才有可能”。 在美中矛盾的漩涡中，提出亚洲命运共同体的习主席假想的敌人可能是美国。习主席表示：“亚洲文明对话大会将为共同应对国际形势不稳定性的文明文化力量提供新平台。”这足以让人理解为，与中国长期交流的亚洲应该团结起来，共同进行对抗。当晚，在北京奥运会体育场，在习主席出席的亚洲文明对话大会庆祝演出中，主持人反复强调“大家族亚洲”“亚洲是亲戚和朋友”。 习主席提出，“中华文明是亚洲文明的重要组成部分”，露骨地流露出中国中心主义。晚上的演出在习主席的注视下，亚洲各国演出团纷纷登上舞台进行了两三分钟的传统演出。在活动前半段，朝鲜、印度尼西亚等国的演出结束后，规模更大的中国演出团登场，留在舞台上的各国演出团让出中间位置躲向两侧，这一场景象征性地体现了中国中心主义。 习主席在开幕主题演讲中表示：“希望与亚洲各国实施电影电视交流和旅游促进计划。”巧合的是，这里提及的都是以部署萨德为由，3年多来维持制裁韩国的领域。这充分说明了强调开放和包容是自相矛盾。在到处显现匆匆忙忙准备的本届大会上，提出了面对实力急剧增强、势力不断扩大的中国，韩国如何应对的课题。

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