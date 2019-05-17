SK集团向越南规模最大企业Vingroup投资1.2万亿韩元，加速开拓东南亚市场. May. 17, 2019 07:44. by 黃泰皓 taeho@donga.com. SK集团将向越南规模最大的企业(以市价总额为准)Vingroup投资1.2万亿韩元。有分析认为，继去年越南第二大企业马山集团之后、SK集团对第一大集团Vingroup也进行了大规模投资，由此，SK集团会长崔泰源推进的“全球合作项目”(通过与当地企业的合作开拓海外市场)正在加快速度。 SK16日在越南河内以10亿美元(约1.19万亿韩元)的价格收购了Vingroup的控股公司(Vingroup JSC)6.1%的股份，并决定签署战略合作协议。购买主体是控股公司SK(株)和SK Innovation、SK电讯、SK E&S、SK海力士等5家公司共同出资设立的SK东南亚投资法人。收购完成后，SK集团将继Vingroup的创始人潘日旺(Pham Nhat Vuong)一家之后，成为第二大股东。潘日旺总裁和SK(株)Supex追求协议会会长赵大植出席了此次签约仪式。 Vingroup成立于2001年，总部设在河内，占越南股票市场的四分之一(以市值计为23%)。 以方便面制造企业开始创业的潘日旺总裁在房地产市场投资并大获成功后，拓宽了流通、电子、酒店及度假村等全方位事业领域，并拥有了90多个子公司。最近还开始涉足汽车和智能手机制造事业。 Vingroup去年的销售额为121.8940万亿越南盾(约6.2410万亿韩元)。在过去3年里，Vingroup的年均销售增长率达到了45.5%，增长非常迅速。也有分析认为，与大部分以内需市场为主的其他东南亚企业不同，Vingroup以“出口制造业”为主进行扩张，因此与韩国大企业拥有相似的发展战略。财界相关人士表示：“智能手机和整车是东南亚企业不敢进入的市场。(Vingroup)与满足于国内市场的其他东南亚企业不同。” 此前，SK集团在去年8月以约4.7亿美元(约5593亿韩元)的价格购买了马山集团9.5%的股份。由此SK成为Vingroup和马山集团等越南企业界第一、第二集团的主要股东。SK集团的这一举动被评价为是国内企业海外投资中难得一见的新尝试。因为即使投入超过1万亿韩元的巨额资金，也没有确保经营权，而且也不是以行市差价和分红为目的的单纯的财务投资。 SK相关人士表示：“此前，SK的东南亚事业主要以构筑生产基地等国内事业的横向扩张或确保投资企业的经营权为主，对Vingroup和马山集团的投资目的是摆脱这种方式，通过与当地企业之间的合作来提高协同效应。”SK集团计划与Vingroup一起积极参与当地市场的新投资和战略收购、国营企业民营化项目等。 崔会长为投资Vingroup、马山集团花费了两年多的功夫。2017年11月，他同越南总理阮春福举行会谈，表达了投资意愿，去年11月他再次与阮总理会面，就参与国营企业民营化、解决环境问题等问题交换了意见。去年学术大会“第一届河内论坛”在越南召开，广泛宣传了SK的社会价值推进战略。

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