30多岁迎来新的全盛期的申智爱. May. 17, 2019 07:44. by 李憲宰 uni@donga.com. 活跃在日本女子高尔夫巡回赛赛场上的申智爱(31岁)最近沉浸在插花的乐趣中。但她并不是专门学插花。总是面露笑容并兼备卓越实力的她，每次参加比赛都会收到来自日本当地球迷的二三十份礼物。特别是常受到粉丝们的花。申智爱在14日接受本报的电话采访时表示：“礼物中不是完全融入了赠送人的心意吗？我开始下决心用自己的方式来装置收到的鲜花。托粉丝的福，家里总是摆满了鲜花。” 不知不觉已经步入30多岁年纪的申智爱表示，“最近正在享受以前没有感受到的幸福。”她说：“我觉得自己是一个很有福气的人。作为高尔夫球手，只要我尽力做好自己的事情，就能感动球迷。日子一天比一天珍贵。” ○ 30多岁迎来新的全盛期 在美国女子职业高尔夫(LPGA)巡回赛效力的2013年之前，对她来说高尔夫就是生活的全部。房子更像是用来睡觉、放东西的仓库。 但是从2014年开起，随着把日本作为主要舞台开始，很多事情都发生了变化。在日本东京置办了房子的她说：“在很多三天比赛日程(美巡赛一般四天)的日本，周一或周二可以有属于自己的时间。休息的时候打扫卫生、洗衣服，日子过得很平凡。在没有比赛的日子里还去温泉旅游。”在今年7月份在法国举行的大满贯赛事依云锦标赛之前，她计划去附近的瑞士旅行。 但这并不意味着她忽视运动。天生“练习虫”的她表示：“最近也经常做梦，80%是打比赛的梦。这也算是不经意间进行竞争。以前那样会感到有压力，但现在很享受在竞争中生活的这种状态。”特别是注意力变得越来越好。她说：“以前我打球太注重结果。现在，我把注意力集中在每一杆上。说是积累了经验也行，也可以说是变得老练了。在状态不行的时候，我会多练习一会。” 在生活和高尔夫之间找到平衡的申智爱今年再次迎来了全盛期。在上月15日结束的爱丽丝工作室女子公开赛上，她后来居上赢得了赛季首场胜利，之后她又在29日结束的富士产经女子精英赛上逆转7杆差距获胜。截止到15日，她在日本女子职业高尔夫(JLPGA)多胜(2胜)排名积分(163分)、奖金(4310万日元)、平均杆数(70.5579杆)、进入前十的次数(6次)等主要领域均占据第一位。 ○ 分享是一种幸福 从去年开始，她有了新的伴侣犬。它叫莱姆，是一只被主人遗弃的小狗。她说：“去年从认识的在宠物医院当兽医的老师那里得悉，那里有一只被主人遗弃的小狗。和朋友们商量后，决定由我来领养。比赛结束后回到家里，莱姆比任何人都高兴。我也非常欣慰。” 她说，在养狗的过程中，她重新认识到了人际关系的重要性。“我想，对于比赛现场要求签名和合影的球迷，我也要做得更好。对我来说，这只不过是花上一两分钟的时间而已，但是对于他们来说，这或许会成为他们一生中美好的回忆。” 申智爱今年的目标是成为首位登上韩美日巡回赛奖金王宝座的选手。她之前已经在韩国和美国巡回赛登上了奖金王的宝座，去年和2016年她在日巡赛奖金王排行榜屈居第二。她说：“从终极的角度看，像现在这样抱着好的心态和热情打高尔夫球，才是自己真正想要做的事情。我想成为给很多人带来共鸣和感动的幸福的高尔夫选手。”

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