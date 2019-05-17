特朗普的日本行程被公开，高尔夫-晚宴-自卫队舰艇登船……. May. 17, 2019 07:44. by 东京=朴衡俊 常驻记者 lovesong@donga.com. 美国总统唐纳德•特朗普将于25日至28日协同夫人梅拉尼亚女士一起对日本进行国事访问，他在日本的行程被公开。似乎是为了展示深厚的美日关系，日本首相安倍晋三和大部分重要人士将一起参加活动。 据日本《读卖新闻》和《共同社》16日报道，将于25日抵达日本的特朗普总统将于26日在千叶县与安倍首相打高尔夫球，正式开始国事访问。这是两位首脑第五次一起打高尔夫球。高尔夫球活动结束后特朗普总统将乘坐直升机前往两国国技馆，在东京与安倍首相一起观看相扑决赛。届时，特朗普总统将亲自向获胜选手授予“特朗普杯”，然后与安倍首相共进晚餐。 特朗普27日将拜会1日登基的德仁新天皇。这将是德仁天皇迎来的第一个海外国宾。之后将在东京迎宾馆进行第11次美日首脑会谈。据日本共同社报道，访日行程最后一天的28日，他将前往神奈川县横须贺海上自卫队基地，与安倍首相一起登上“出云”级直升机护卫舰“加贺”。据分析，护卫舰的登船是为了显示两国之间巩固的防卫合作。 这是特朗普总统自2017年11月访日后时隔1年零6个月再次访日。美国总统以国宾身份访日是继2014年4月前总统贝拉克•奥巴马之后时隔5年零1个月的第一次。

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