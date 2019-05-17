驻韩美军得出结论：“朝鲜发射的是3枚新型弹道导弹”. May. 17, 2019 07:45. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 经确认，驻韩美军暂时将朝鲜4日和9日发射的发射物确定为同一类型的新型短程弹道导弹（SRBM），并将其命名为KN-23。据悉，上述评估结果经美国印度太平洋司令部正式上报美国国防部，并已与韩国军方共享。 据韩国政府消息灵通人士16日透露，驻韩美军一直对朝鲜4日（1枚，虎岛半岛）和9日（2枚，平安北道龟城一带）发射物的飞行轨道、速度、飞行距离等相关数据，以数十分之秒为单位进行了分析。结果显示，这3枚发射物的飞行高度都低于短程弹道导弹，但在速度和破坏力方面，被认为是对推进器和制导装置进行改良后的新型号。据驻韩美军推测，该导弹的弹头重量最高可达500公斤左右。不仅是常规弹头，小型核弹头也完全可以搭载。 该导弹被命名为KN-23。美军给朝鲜的新型导弹、火箭炮等贴上KN（Korea North）和数字相结合的识别符号，监视相关动向。例如，2017年发射的洲际弹道导弹“火星-15”型被称为KN-22，300毫米火箭炮则被称为KN-09。 另一名消息人士说：“在今后进行的最终评估中，新型短程弹道导弹的结论被推翻的可能性微乎其微。”也就是说没有被修改为巡航导弹或火箭炮的余地。如果朝鲜发射的导弹被正式确定为弹道导弹，将引发违反禁止发射所有种类弹道导弹的联合国安理会对朝制裁决议（第1874号）的争议。韩国军方表示，不排除朝鲜除了此次发射的KN-23以外，正在开发其他新型短程弹道导弹或将其战斗力化的可能性。

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