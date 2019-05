“去看防弹少年团的演出吧”纽约热闹掀翻天. May. 17, 2019 07:45. by 朴湧 parky@donga.com. 15日(当地时间)凌晨,沿着美国纽约曼哈顿5号街中央公园围墙设置了路障,一大群人排起了长队。 这就是当天上午7点在中央公园露天剧场“Rumsey Playfield”举行的K-POP组合防弹少年团(BTS)的免费演出中想要入场的美国粉丝们。 虽然是5月,但当天气温却罕见地降到了10度以下,还下起了雨,但她们却连续几天熬夜等待防弹少年团的到来。 美国媒体也集中报道了这一情况。防弹少年团当天的演出也是三大电视台之一的ABC电视台人气早间节目《Good Morning America》夏季演唱会系列的开幕舞台。到8月为止,Chance The Rapper、皮普•保罗、埃利•古尔丁等美国著名流行歌手每周都会登场1组。可以说,防弹少年团作为该系列演出的第一组公演者登场了。 防弹少年团当天在入场的4000多名粉丝面前演唱了新曲《Boy With Luv》和《FIRE》两首歌曲。通过这个舞台,他们还完成了GMA首秀。队长Rap Monster(RM•金南俊•25岁)首先向粉丝们表达了感谢:“非常感谢大家,在(寒冷和下雨的情况下)等了几天。” GMA主持人迈克尔•斯特雷汉当天提到了防弹少年团的《MAP OF THE SOUL:PERSONA》在上个月登上Billboard 200排行榜第一名这一情况,并将他们与传奇的英国摇滚乐队甲壳虫乐队相提并论。原因是,这是自甲壳虫乐队之后,首次有艺人在一年内有3张专辑登上Billboard 200榜首位置。RM说:“我们都是甲壳虫队的粉丝。能和音乐产业中最伟大的名字一起被提到,感到很荣幸。” 防弹少年团将于18、19日在新泽西州梅特拉伊夫体育场举行收费演唱会。新泽西州铁路交通当局“新泽西特兰吉特”预告称,预计BTS演出将一下子聚集大批人潮,演出后火车末班车将延后两个小时。

